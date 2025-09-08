России всё равно придётся ломать хребет европейской гадине – Караганов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские элиты заинтересованы в продолжении войны даже больше, чем Зеленский и его подельники.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас европейские элиты цепляются за войну гораздо больше, чем условный Зеленский, потому что это их спасение. Потому что эти элиты проваливаются по всем направлениям, тому есть много причин», – сказал Караганов.

Он подчеркнул, что по этой причине России придётся завершать СВО военным путём, иначе европейские русофобы не успокоятся.