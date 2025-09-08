России всё равно придётся ломать хребет европейской гадине – Караганов
Европейские элиты заинтересованы в продолжении войны даже больше, чем Зеленский и его подельники.
Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас европейские элиты цепляются за войну гораздо больше, чем условный Зеленский, потому что это их спасение. Потому что эти элиты проваливаются по всем направлениям, тому есть много причин», – сказал Караганов.
Он подчеркнул, что по этой причине России придётся завершать СВО военным путём, иначе европейские русофобы не успокоятся.
«Поэтому им нужна война. А нам надо не допустить, чтобы они развязали большую войну.
И я стою на том, что придётся сильно поднажать [в СВО]. Нужно всё-таки сломать хребет Европе, в хорошем смысле этого слова, без массового уничтожения людей», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: