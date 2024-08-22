Запрет канонического православия на Украине – удачный повод для России выступить защитницей христианской веры.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Громадное большинство жителей земель пока оккупированных террористической организацией «Украина» – русские. И вся деятельность этой организации с того момента, как она была задумана в 1864 году, направлена именно на разрушение их связи с остальными русскими в любых форматах: от изготовления на базе южнорусских диалектов отдельной литературной языковой нормы по принципу «аби не як москалi» – до создания разнообразных и разно безобразных собственных церквей», – отметил он.

Депутат напомнил, что идея отделения церкви достаточно давняя, и идёт ещё от попыток воссоединения католичества с православием в XIV-XV веках. Причём инициатива исходила от католицизма. Сейчас же эта идея доведена до конца.

«Цель здесь та же, что, например, в массированном переименовании улиц, в том числе в моей родной Одессе. И в сносе памятников всей истории, как России в целом, так и юга России, в частности. Идея именно в том, чтобы осуществить эту старую польскую прошивку «Украина не Россия». Каковы будут последствия? К сожалению, весь мировой опыт доказывает, что разрозненные граждане, без организующей силы государства, не в состоянии противостоять террористам. А если террористы воспользовались для своих целей организованными государственными структурами, то и подавно. Никто, кроме других государств, не может с этими террористами покончить. Чем мы, собственно, и занимаемся», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, массовой миграции православных из Украины не будет. Во-первых, потому что на Украине уже действуют ограничения для выезда за рубеж, а во-вторых, у христианства накоплен исторический опыт подпольной деятельности. Однако сама ситуация является очень удобным случаем для России, чтобы выступить защитницей православия.