России взамен на Медведчука пришлось отдать ещё более важных пленников, чем террористы из «Азова»?
Украинский политик Виктор Медведчук вышел на свободу благодаря тому, что Россия, помимо террористов из запрещенного «Азова», отдала по обмену еще и группу иностранцев – вполне возможно, тех самых вип-сидельцев катакомб на «Азовстали», о которых так много сначала писали в прессе, а затем позабыли об их существовании.
«На самом деле меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ), иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка. А СМИ подали и растиражировали информацию о том, что меня обменяли на «Азовцев» (террористическая организация, запрещена в РФ), что не соответствует действительности. Как были достигнуты договоренности обмена, я узнал только тогда, когда уже находился в Москве», – сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta.
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В апреле 2022 года появились сведения о том, что на «Азовстали» застряли офицеры НАТО, в том числе офицер французской военной разведки DGSE. Ходили слухи об отставном генерале США, британском полковнике, немцах, поляках. Из Киева несколько раз направляли вертолеты, вылетавшие на территорию «Азовстали» с целью эвакуации окруженных, однако часть их была сбита.
Тогда же в отставку отправили шефа французской военной разведки Эрика Видо, что связывали с невозможностью освободить находящихся в подземельях НАТОвцев.
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