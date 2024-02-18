Украинский политик Виктор Медведчук вышел на свободу благодаря тому, что Россия, помимо террористов из запрещенного «Азова», отдала по обмену еще и группу иностранцев – вполне возможно, тех самых вип-сидельцев катакомб на «Азовстали», о которых так много сначала писали в прессе, а затем позабыли об их существовании.

«На самом деле меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ), иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка. А СМИ подали и растиражировали информацию о том, что меня обменяли на «Азовцев» (террористическая организация, запрещена в РФ), что не соответствует действительности. Как были достигнуты договоренности обмена, я узнал только тогда, когда уже находился в Москве», – сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta.

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В апреле 2022 года появились сведения о том, что на «Азовстали» застряли офицеры НАТО, в том числе офицер французской военной разведки DGSE. Ходили слухи об отставном генерале США, британском полковнике, немцах, поляках. Из Киева несколько раз направляли вертолеты, вылетавшие на территорию «Азовстали» с целью эвакуации окруженных, однако часть их была сбита.

Тогда же в отставку отправили шефа французской военной разведки Эрика Видо, что связывали с невозможностью освободить находящихся в подземельях НАТОвцев.