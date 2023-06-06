Российская агентура проникла на Яворовский полигон – СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военнослужащие оказывали помощь российской военной разведке на территории Львовщины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Военная контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию во Львовской области. В ходе комплексных мероприятий нейтрализована агентурная сеть Главного управления генштаба РФ (известного как ГРУ). Фигурантами оказались два украинских военных и врач, которые в составе разных подразделений дислоцировались на территории Яворовского военного полигона», – сообщает СБУ.

Отмечается, что сотрудничать с русскими они начали еще до 24 февраля прошлого года, а потом собирали информацию, интересовавшую российскую спецслужбу.

«Каждый из них имел свою «линию» разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для связи использовали мессенджеры. Установлено, что один из фигурантов регулярно передавал агрессору локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона. Кроме того, злоумышленник пытался собирать сведения о результатах международного военного сотрудничества Сил обороны. СБУ разоблачила российского агента во время выполнения им вражеской разведзадачи», – утверждает украинская контрразведка.

При этом врач «пыталась передать своему «куратору» сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе».

«Другой вражеский приспешник – должностное лицо учебного подразделения украинских войск. Он «сливал» военной разведке России информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники», – указывают в СБУ.

Одному из задержанных предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Двум другим – по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Всеми им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.