Российская активизация на фронте сорвала «авиационный Рамштайн» – украинский политолог

Последний саммит в формате «Рамштайн» должен был поднимать тему предоставления Украине авиации, однако обстановка на фронте продиктовала свои условия.

Об этом в эфире израильского Iton-TV заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это наступление в стиле Первой мировой – давить по всей линии фронта для того, чтобы противник не мог перебрасывать резервы на уязвимые участки этого фронта, поэтому сегодня идёт Кременная и Лиман, и Бахмут продолжается, и где-то там активизация на юге.

А во-вторых, расчёт на то, что у противника рухнет фронт, что где-то всё-таки будет прорыв, не подоспеют снаряды, вооружение, патроны, то есть резервы. И тогда можно рассчитывать на то, что было в 1918 году, когда рухнул фронт Германии. По крайней мере, я так вижу, на что рассчитывает Россия. …

Поэтому, учитывая фактор времени и фактор особенностей ведения боевых действий на этапе второй половины февраля-начала марта, вынуждены были пересмотреть основную повестку контактной группы пол помощи Украине «Рамштайн».

Сегодня это всё-таки не авиационный «Рамштайн», на что рассчитывала Украина, а больше военно-промышленный «Рамштайн» – как создавать военно-производственные цепочки по производству снарядов, боеприпасов, патронов на Украине, и во-вторых, как обеспечить Украину в ближайшее время тем, что называется б/к», – сказал Карасёв.