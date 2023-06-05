Российская армия берет в клещи Купянск – военкор

На фоне новостей о начале контрнаступления ВСУ, российская армия смогла продвинуться в районе Купянска и Авдеевки.

Об этом в своем видеоблоге заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо набраться терпения и не поддаваться панике, потому что в целом позиция на нашей стороне. Я уже в прошлый раз говорил, что созданы штурмовые бригады, уже несколько даже не бригад, а создано несколько корпусов штурмовых, которые только и ждут своего момента. Эти отряды называются «Штурм», скоро они будут, наверняка звучать и в публичном пространстве», – сказал военкор.

По его словам, сейчас эти отряды начали работать на Купянском направлении.

«То есть сейчас под Купянском идет охват города – то же самое, что было под Бахмутом, но не только под Бахмутом – перед Северодонецком, Лисичанском. Мы действуем всегда, как положено по науке – сильно укрепленный пункт мы охватываем с флангов и начинаем потихоньку душить, изматывать противника.

Я так понимаю, что это тактика такая – не захлопывать эту горловину мешка, чтобы не ударили нам в спину, а заставлять их выдавливать оттуда. Либо как в Бахмуте было, заставлять их как можно сильнее жечь силы.

Следить надо за этим направлением, а следующее направление, на котором идут серьезные бои – наши потихоньку двигаются под Авдеевкой, усилил натиск, пришли подразделения полка «Ахмат», в Марьинке усилили натиск. То есть бои идут на этих направлениях практически круглосуточно. Они еще не бои высокой интенсивности, как, может быть, нам хотелось бы, но здесь потихоньку мы изматываем силы противника», – заявил Хайруллин.