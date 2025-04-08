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С РФ продолжают освобождение остающейся под оккупацией части Курской области.

На данный момент под полным контролем врага остается лишь два населенных пункта – Горналь и Олешня, переедает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С наступлением новых суток появилась информация о том, что наши подразделения смогли продвинуться на южном направлении, двигаясь от Гуево в сторону села Горналь. К северу от населенного пункта российские войска смогли сделать рывок и закрепиться на местности вокруг населенного пункта и пытаются двигаться дальше», – пишет в утренней сводке канал российских десантников «Архангел спецназа».

Отмечается, что к северу от Горналя по предварительной информации российским штурмовым группами удалось зачистить лесополосы и занять часть территорий.

«Пока информация не подтверждена, но там находятся поля, которые оборонять без опоры на посадки крайне сложно. Да и продвижение к Горналю указывает на то, что на южном фланге ситуация складывается в нашу пользу. А вот на направлении Олешни идут ожесточенные бои. Судя по действиям противника, сдавать населенный пункт он не намерен, так как забрасывает новые подкрепления к селу. Сейчас отмечается переброска подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 1-й отдельной танковой бригады, силами которых враг наверняка попытается контратаковать», – информирует паблик.

Кроме того, продолжается продвижение ВС РФ уже на территории Сумской области, где под российский контроль перешло село Басовка.

«Враг пытается выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево – Горналь, рассчитывая использовать высоты (гора Фагор) для контроля за передвижениями наших штурмовых групп. Продолжается вывоз мирных людей из зоны боевых действий», – в свою очередь описывает ситуацию в Курской области связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора».

Вражеский ресурс Deep State на исходе вчерашнего дня признал российское продвижение у Гуево. Восточнее ВСУ продолжают удерживать позиции в приграничье Белгородской области, где бои идут за села Поповка и Демидовка. Вчера появилась информация, что Демидовка зачищена от противника, но пока достоверных данных нет. При этом украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников сообщает, что на район Демидовки «сейчас идет мощное давление».