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12.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Российская армия дойдёт до Бухареста, не заметив Украину – киевский политолог

Новости УкраиныСлова Зеленского о том, что Россия не решится на полномасштабную войну, не выдерживают критики....

Слова Зеленского о том, что Россия не решится на полномасштабную войну, не выдерживают критики.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на форуме «Украина 30. Безопасность страны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, мы их покорили трезубцем и саженцем, который высадили на Западной Украине. Их видно аж с космоса. Я думаю, это было серьезно. Фейерверками их напугали. Это круче всякого ПВО. И ключевым было выложить из пасок самый большой флаг.
Нам не надо в НАТО. Нам на западе так и говорят – у вас самая сильная армия в мире, которая защищает всю Европу. Поэтому НАТО вам не надо…

Эскалация не была пустопорожней. Что сделала Россия по факту? Россия продемонстрировала что она может буквально за несколько недель организовать приход в Бухарест, грубо говоря, случайно не заметив по дороге ряд других стран. Вот это вот они показали. Угадайте, для каких зрителей они это показали», – сказал Михаил Чаплыга.

Напомним, отвечая на вопрос, готова ли Украина к вероятной полномасштабной войне против РФ, Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Безопасность страны» заявил, что «бояться нечего и некого, мы же на своей земле и защищаем ее».


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