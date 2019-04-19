«Российская армия готова к наступлению на Украину»

19.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Для России захват Киева представляет собой тяжелую, но стратегически очень выгодную цель.

Такое мнение в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” высказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, по словам которого, Россия подготовлена к силовому сценарию против Украины.

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“В позапрошлом году они готовили 250-тысячную группировку войск и проводили учения, а для начала широкомасштабной войны необходимо от 240 тысяч войск. В прошлом году они усилили свою ситуацию за счет заведения дополнительных войск в Беларусь. То есть появилось еще одно направление, откуда может быть угроза Украине – это север. В Беларуси они формируют общую ПВО, чтобы заводить туда новую технику, расширять поле воздушной разведки и тому подобное”, – сказал Романенко.

Он также добавил, что через Белоруссию Россия может организовать коридор, через который будут проводиться необходимые силы для нанесения удара по Украине.

“Ведь именно с севера кратчайший путь на Киев. Понятно, что захват Киева – это тяжелая, но стратегически очень выгодна цель”, – заявил украинский генерал.

Он также полагает, что “россияне уже в этом году готовы начать широкомасштабные действия”, на что им нужно от 2 до 4 недель, чтобы задействовать войска и силы, которые расположены в России, но стоят у границ Украины.

“У них 80 тысяч стоит на границе с Украиной, 38 тысяч непосредственно в Луганской и Донецкой областях и 700 танков в ОРДЛО. И они же не просто там стоят, а все время проводят обучение. В частности, все время тренируют военно-транспортную авиацию, дальнюю авиацию, железнодорожные войска и воздушно-десантные войска. И если возникнет необходимость, то они перекинут войска в течение 2-3 недель.

Почему были ожесточенные бои за луганский и донецкий аэропорты? Потому что им нужна взлетно-посадочная полоса, которую они восстановили и в Луганске, и в Донецке. Поэтому там без проблем садятся военно-транспортные самолеты. То есть они построили воздушный мост, по которому при необходимости готовы перебрасывать военные силы. Они готовы к наступлению и в этом году, но пока это считают нецелесообразным”, – резюмировал Романенко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, замдиректора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что Москва планирует наступление на Киев с окружением основной группировки ВСУ в Донбассе.