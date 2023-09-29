Российская армия готова к сезону охоты на американские «Абрамсы»

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Поставка на Украину партии танков «Абрамс» бесполезна для ВСУ, и свидетельствует о неадекватности и панике американского руководства.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил украинский журналист, политический деятель Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать прибытие на Украину американских танков «Абрамс».

«Это даже звучит смешно с учётом судьбы разрекламированных танков «Леопард». И все мы прекрасно видим, что горят они ничуть не хуже старых советских танков. Здесь будет больший азарт русской армии уничтожить очередную американскую технику, которая так же в мире очень разрекламирована. А сейчас весь этот имидж развеется как дым», – сказал Василец.

Он подчеркнул, что Вашингтон живёт в каком-то вымышленном мире, который не имеет ничего общего с реальностью.

«Мы видим, как каждый день на фронте повышается градус конфликта, как поставляется всё новое и новое оружие. Эта причина в первую очередь заключается в том, что когда в Пентагоне понимают, что их операции заканчиваются провалом, они бегут к политикам, и говорят: «Вы знаете, чтобы мы чего-то достигли, нам всё-таки нужно новое оружие». Дошли уже до баллистических ракет, – добавил политик.