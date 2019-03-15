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15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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«Российская армия готова навести порядок на Украине»

Крым и Львов будут единым политическим пространством, охраняемым российскими Вооруженными Силами.

Об этом, выступая на митинге, посвященном пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В крови Донбасс, в этом виновата Москва. Луганск надо было так же защитить, как Крым. Сегодня уже не получатся «вежливые человечки». Сегодня уже будет по-другому, поэтому все готовы, нужен только приказ Верховного главнокомандующего. Вот, посмотрим, что у них будет 31 марта. Вам спасибо, крымчане, 25 лет в оккупации вы выдержали… Чтобы никогда этого не повторилось, вот наша задача чтобы Крым никогда никто не блокировал, чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя. Этот час придет, у нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы», – заявил Жириновский.

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