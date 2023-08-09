Российская армия готова жечь американские «Абрамсы»

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Отправка на Украину первой партии из 31 танка М1А1 «Абрамс», о чем сообщил глава службы снабжения и закупок армии США Дуглас Буш, не станет спасением для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

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«Безусловно, этот современный танк западного производства представляет опасность на поле боя. По счастью, он передаётся в экспортной комплектации, которую американцы поставляли, скажем, в Ирак. Мы видели, что все эти танки, там прекрасно поражались даже устаревшими противотанковыми средствами. Поэтому, конечно же, каким-то вундерваффе, чудо-оружием эти отправленные Украине М1А1 Abrams тоже не станут», – сказал Пухов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что в данном случае речь, скорее, идет о жесте политической поддержки со стороны Вашингтона.

«Мы должны понимать: если американцы захотят, они могут передать ВСУ сотни таких танков, которые у них есть в наличии и на хранении», – подчеркнул эксперт.

По его словам, то, что американцы их не передают, связано с двумя факторами.

«Во-первых, они, конечно же, хотят контролировать эскалацию. Да, они поддерживают украинцев, но поддерживают как бы в своём режиме. Вовсе не так, как этого хотят в Киеве. Во-вторых, здесь большую роль играют возможные репутационные издержки, которые торговцы оружием на себе испытают. Когда сожжённый американский танк на фото и видео разойдётся по всем мировым соцсетям и СМИ, вряд ли это можно будет считать удачным репутационным вложением. А это будет обязательно. Наши бойцы в зоне СВО давно ждут этих поставок, чтобы превратить американские Abrams в мишени», – резюмировал Пухов.

По словам Буша, первые танки должны прибыть на Украину в начале осени.

«Теперь их надо доставить в Европу и дальше в Украину вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не только танки, это полный пакет», отметил американский военный чиновник.

При этом он не уточнил, сколько танков войдет в первую партию.