Российская армия готовит для ВСУ два «котла» – депутат Рады

Елена Острякова.  
12.05.2024 12:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


«Отрезание части Харьковской области» было «понятным и неизбежным» еще в феврале.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отрезание части Харьковской области» было «понятным и неизбежным» еще в феврале. Об этом в...

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«Направление ударов России, скорее всего, будет происходить с двух сторон. Из Белгородской области на Харьков и далее на город Днепр. Со стороны Донецка это Часов Яр – опять же, в направлении Днепра. Это точка соприкосновения их планов. Таким образом, они хотят отрезать наши две большие группировки на северо-востоке и на южном направлении, создав два котла одновременно.

Днепр – препятствие довольно серьезное, и если поставить под обстрел мостовые переходы или просто уничтожить их, то, в принципе, они могут добиться каких-то успехов, достаточно стратегических. И в этом опасность положения, в которое мы вошли», – сказал Шевченко.

При этом он поспешил уверить, что ВСУ готовились к такому сценарию, поэтому российской армии якобы не удается достигнуть успехов.

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