Российская армия готовится к экстренному наведению переправ через Днепр

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Новости Украины

Антоновский мост в Херсоне, который накануне вывели из строя ВСУ, являлся одним из двух основных ключевых звеньев снабжения российской группировки в Херсонской области. Украинские боевики также не прекращают атак на дамбу Новокаховской ГЭС, по которой также происходит движение автомобилей. В случае ее повреждения Херсон затопит, что приведет к огромному количеству жертв среди мирного населения.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил вернувшийся с херсонского направления участник СВО Дмитрий Джиникашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, либо они давали понять нам, что следующей целью для удара будет дамба Каховского водохранилища, так как все координаты данного объекта давно известны и разрушение приведет к колоссальным жертвам среди гражданского населения, подтоплению города Херсона и многих районов далее по течению речки Днепр. Ситуация с данными мостами крайне затруднительна. По факту на этом участке фронта это два основных путепровода перехода на правый берег реки Днепр. По этим мостам идет основное снабжение сил и средств нашей группировки войск – это непосредственно Антоновский мост и чуть-чуть севернее его Новая Каховка, где находится Новокаховская ГЭС, по дамбе которой проходит вторая дорога. Эти два моста являются основными артериями снабжения нашей группировки войск как боеприпасами, продуктами питания, водой, личным составом, так и эвакуации в тыл пострадавших бойцов. В стратегическом плане данные мосты имеют крайне важное значение, потому что это бетонные конструкции, которые могут выдержать нагрузку на дорожное покрытие тяжелой колесной техники, тралов с гусеничной техникой и большого веса грузовых колонн. Проходимость данных мостов большая, что превышает возможности возведения нами временных понтонных переправ. То есть эти мосты нам важны, но не являются критичными. На данный момент Вооруженные силы Российской Федерации активно готовят, выбирают участки местности, готовят расчеты по экстренному наведению понтонных переправ в случае необходимости, выведения из строя одного из этих двух мостов», – заявил Джиникашвили.