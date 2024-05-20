Российская армия использует «тактику тысячи порезов»

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После начала наступления российской армии на Харьковском направлении ни одно решение украинского командования не принесёт им победы. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет никаких оснований говорить о том, что они к концу мая, к моменту начала работы мирной конференции выйдут на административные границы Донецкой области. Вот с этим и связано обострение ситуации в Харьковской области. Это так называемая тактика тысячи порезов. Одновременное нанесение удара по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов. То есть основная задача – это оттянуть оперативные резервы на прикрытие непосредственно Харьковского направления. И потом, соответственно, ударить уже на линии основного удара», – сказал Снегирев.

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«Это так называемая вилка, когда ни одно решение украинской стороны не устраивает саму украинскую сторону. Если мы игнорируем наступление россиян на харьковском направлении, то они вводят оперативные резервы и решают уже тактического уровня задачи продвижения к Харькову. Если мы перебрасываем оперативные резервы, а мы их перебрасываем, соответственно, россияне усиливают удар на данных направлениях. Вы думаете, случайно сообщение ТАСС о передислокации трех украинских бригад с Часовярского направления?» – добавил эксперт.