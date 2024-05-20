Российская армия использует «тактику тысячи порезов»

Вадим Москаленко.  
20.05.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


После начала наступления российской армии на Харьковском направлении ни одно решение украинского командования не принесёт им победы.   Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет никаких оснований говорить о том, что они к концу мая, к моменту начала работы мирной конференции выйдут на административные границы Донецкой области. Вот с этим и связано обострение ситуации в Харьковской области. Это так называемая тактика тысячи порезов. Одновременное нанесение удара по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов.

То есть основная задача – это оттянуть оперативные резервы на прикрытие непосредственно Харьковского направления. И потом, соответственно, ударить уже на линии основного удара», – сказал Снегирев.

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После начала наступления российской армии на Харьковском направлении ни одно решение украинского командования не...



«Это так называемая вилка, когда ни одно решение украинской стороны не устраивает саму украинскую сторону. Если мы игнорируем наступление россиян на харьковском направлении, то они вводят оперативные резервы и решают уже тактического уровня задачи продвижения к Харькову.

Если мы перебрасываем оперативные резервы, а мы их перебрасываем, соответственно, россияне усиливают удар на данных направлениях. Вы думаете, случайно сообщение ТАСС о передислокации трех украинских бригад с Часовярского направления?» – добавил эксперт.

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