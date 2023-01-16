Российская армия копит снаряды для скорого наступления – генерал ВСУ

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Считать, что у российской армии иссякли запасы артиллерийских снарядов так же ошибочно, как и говорить о том, что у нее закончились крылатые ракеты.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, ВС РФ уменьшили плотность артиллерийского огня для того, чтобы сохранить и накопить снаряды для дальнейшего наступления.

«То, что у нас проходит информационно, что русские уменьшили артиллерийское влияние, русские значительно меньше стреляют, у русских заканчиваются снаряды… Я бы не был таким оптимистическим, потому что, с моей точки зрение, русские могут в определенных моментах приостановить активные артиллерийские бои и сохранять, накапливать эти артиллерийские боеприпасы для дальнейшего контрнаступления, которое они планируют проводить в ближайшие полтора-два месяца. Это нужно четко понимать, потому также, как нам с сентября рассказывают, что крылатые ракеты и дроны у россиян заканчиваются, – почему-то они не заканчиваются и не заканчиваются», – заявил Кривонос.