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На Украине погиб ирландец – ветеран армии Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает газета Marine Corps Times, ориентированная на действующих, резервных и отставных военнослужащих Корпуса морской пехоты США и их семей.

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«Ветеран морской пехоты, который однажды написал книгу о своем опыте службы ирландцем в Корпусе морской пехоты США, был убит на Украине», – говорится в материале.

Отмечается, что 45-летний Грэм Дейл был убит 9 декабря при отражении атаки российских войск на украинские позиции.

При этом МИД Ирландии известно о случившемся, приняты меры по оказанию «консульской помощи», но от дальнейших комметариев в министерстве отказалась.

«Дейл служил в Корпусе морской пехоты с января 2002 года по январь 2008 года и ушел оттуда капралом, согласно информации, предоставленной пресс-секретарем Корпуса Ивонн Карлок. Минометчик, он получил ленту морской службы, медаль за службу в глобальной войне с терроризмом, медаль резерва вооруженных сил M Device и медаль за службу национальной обороны», – отмечает газета.

Указывается, что он «был ранен минометным снарядом при попытке уничтожить российскую пехотную машину»

«В мае 2022 года Дейл сообщил техасскому филиалу NBC KXAN, что уволился с работы в Техасе вскоре после начала войны в Украине и сначала хотел поехать в Польшу, чтобы помогать украинским беженцам. Но затем он почувствовал, что его тянет в зону боевых действий», – пишет издание.

Указывается, что Дейл является, по меньшей мере, восьмым ветераном морской пехоты США, погибшим во время войны на Украине.

«Другими ветеранами морской пехоты, погибшими на войне, являются Джоэл Дэвид Бил, убитый в октябре; Лэнс Лоуренс, убит в июле; Ян Франк Торторичи, 32 года, убит в июне; Купер «Харрис» Эндрюс, 26 лет, убит в апреле; Пит Рид, 33 года, убит в феврале; и Грэди Курпаси, 50 лет, и Вилли Джозеф Кансел, 22 года, убиты в апреле 2022 года», – уточняет Marine Corps Times.