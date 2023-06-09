Российская армия лишила ВСУ уже 30% потенциала для наступления – Сивков

Анатолий Лапин .  
09.06.2023 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сейчас на линии фронта идет самый напряженный этап украинского наступления. Российской армии удалось ликвидировать порядка 30% потенциала ВСУ, но резервы еще остаются, и боевые действия будут продолжаться.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас на линии фронта идет самый напряженный этап украинского наступления. Российской армии удалось ликвидировать...

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«ВСУ обречены на поражение… Если просуммировать данные Министерства обороны по количеству введенных в бой соединений и частей на этом конкретном выступе, то получается, что введено порядка десяти бригад в общей сложности. В каждой бригаде 4-5 тысяч человек. То есть, до 50-ти тысяч человек уже были введены в бой. Общие потери, если просуммировать, то только по убитым порядка пяти тысяч человек, с учетом того, что раненых может быть столько же, а, может быть, еще и больше.

Получается, что потери этих бригад составили около 30%. Это то, что и есть, когда противник наступает. Да, были введены основные силы, но там еще остаются резервы, поэтому еще будут боевые действия продолжаться, но в целом можно сказать, что наиболее напряженный этап контрнаступления противника в настоящее время идет», – отметил Сивков.

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