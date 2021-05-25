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25.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия
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Российская армия на пороге полного перевооружения

В армию и на флот РФ с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и...

В армию и на флот РФ с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники.

Об этом сегодня на совещании с Минобороны с руководством ОПК заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расширены боевые возможности Военно-Морского Флота, в том числе за счёт кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон».

В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что непростая международная ситуация требует от Вооружённых Сил России постоянной и высокой боеготовности, пообещал поддержку оборонным предприятиям и конструкторским бюро.

«Самое серьёзное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России», – подчеркнул президент.

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