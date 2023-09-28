Российская армия нанесла серию точных ударов по тылам ВСУ. Почему стало получаться?

Анатолий Лапин.  
28.09.2023 22:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия значительно улучшила точность ударов по тыловым целям ВСУ. Поражаются склады с ГСМ, военной техникой и боеприпасами, места расположения личного состава и наемников, а также аэродромы и другие объекты, которые находятся за десятки километров от линии фронта.

Связано это с улучшением качества космической разведки России, работой наводчиков на местах, а также с помощью «третьих стран», которые делятся с ВС РФ своими спутниковыми снимками.  Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина».

Российская армия значительно улучшила точность ударов по тыловым целям ВСУ. Поражаются склады с ГСМ,...

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«Впервые о значительном улучшении «точности и прицельности» ударов по территории Украины (особенно по Киеву) писали в мае месяце этого года. Самой горящей темой была о «баттлах» российских «Кинжалов» против американских «Пэтриотов», в результате которых последние были уничтожены или выведены на длительный срок из строя.

Тогда СМИ писали, что это было связано с новой тактикой запуска сначала БПЛА для обнаружения средств защиты, а затем уже ракет по этим средствам.

Совершенно иную картину наблюдаем в августе-сентябре месяцах.

За этот период российские ракеты и БПЛПА очень точно попадают: в места скопления украинских и западных высоких военных чинов, аэродромы, складские помещения с боеприпасами, портовые сооружения и прочее.

Я бы связал это с тем, что в самой России улучшилась ситуация в работе собственной космической системы, а также с помощью соседей и стран, с которыми у России общее видение будущего мироустройства.

К этому можно добавить также активизацию людей, которые «работают» непосредственно на местах», – заявил Вакаров, подразумевая противников бандеровского режима на Украине, помогающих российской армии разведданными ради приближения денацификации бывшей советской республики.

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