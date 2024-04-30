Российская армия неуклонно движется на Запад

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Донецкий участок фронта неуклонно продвигается на Запад на 1-2 км в день, ВСУ сидит в обороне где-то более, где-то менее успешно.

Об этом в интервью белорусскому журналисту Григорию Азаренку рассказал военный эксперт Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать ситуацию на линии фронта, то Авдеевкой дело не ограничивается. Российская армия продолжает наступление на большинстве направлений. Если идти с юга на север Днепра, то на Запорожском направлении основные бои идут на работинском выступе. Там Россия срезала где-то треть выступа за последние пару месяцев. Сейчас бои идут в центре Работино, за который противник упирается, потому что потерять Работино – значит, признать, что огромное количество людей и техники, которые были затрачены прошлым летом, по сути, вылетели в трубу. Они, конечно, упорствуют, хотя как такового значения у Работино нет. Это скорее символический населенный пункт. Россия, конечно, освободит Работино. Это будет лишний повод показать, к чему приводят ваши наступления. Это будет личное поражение Зеленского, который столько усилий вкладывал в пропаганду этого наступления», – отметил Рожин.

По его словам, на временском направлении российские войска уже подошли к Урожайному. Украина уже потеряла ряд позиций и будет терять еще.

На угледарском направлении завершилась битва за Новомихайловку, которая шла много месяцев. Российские войска приближаются к ключевой трассе снабжения угледарской группировки. Это создает для ВСУ серьезные риски.

Идет штурм Красногоровки, треть города уже занята, идет штурм Георгиевки и серьезный прорыв обороны противника в районе Очеретино (30-40% населенного пункта уже перешло под контроль). Это вторая линия обороны, там бригады противника оставляют позиции. Идет штурм Бердычей, которые скоро перейдут под контроль российской армии, и бои на окраинах Нетайлово.

Продолжаются бои за Часов Яр, его взятие позволит продолжить наступление на северо-запад Донбасса. Противник уже оставил Богдановку. На других направлениях фронт пока статичен.