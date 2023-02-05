Российская армия нуждается в опытных геймерах – эксперт

Владимир Гладков.  
05.02.2023 15:53
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В российской армии не хватает людей, опытных в обращении с техникой и игровыми джойстиками, который можно было бы быстро обучить на операторов дронов.

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В российской армии не хватает людей, опытных в обращении с техникой и игровыми джойстиками,...

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«Присутствует проблема с операторами. К примеру, попасть дроном в БМП не так уж легко. Во-первых, у земли очень нестабильная плотность воздуха, есть восходящие и тёплые потоки, дрон болтает. Нужно иметь хорошую реакцию. Это геймеры, которые в симуляторе должны налетать на дроне хотя бы часов двести», – сказал Товкач.

«И желательно склонность к видеоиграм», – добавил ведущий.

«С этим проблем нет, я думаю. «PlayStation 4» и «DJI» имеют практически идентичные джойстики, и мы в нашем доставщике используем джойстик от «PS 4», – ответил гендиректор.

По его мнению, в российской армии должны существовать специальные центры подготовки операторов дронов.

«Если мы взяли просто случайного человека, который умеет обращаться с техникой, с джойстиком, то его можно усадить за симулятор, если бы такой центр был. В ЛНР у «Вагнера» такой центр есть, а у армии нет.

И на экране он будет управлять этим коптером часов двести. Это недели две интенсивной подготовки. После этого он уже на тестовом дроне налетает хотя бы часов шесть, поражать бумажные цели, где дрон не повреждается», – добавил эксперт.

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