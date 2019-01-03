Российская армия оказалась в лидерах

03.01.2019, Москва, Олег Кравцов

Новый 2019 год российское общество встретило скорее в черных, чем в розовых очках.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, отвечая на вопрос, как изменились настроения россиян за прошедший год.

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“2018-й год мы встречали с надеждой на благополучие, экономический рост, сохранение политической стабильности, разрядку в международных отношениях. Но разрядки не случилось: не удалось восстановить отношения с Америкой, санкционная война прогрессирует, нет продвижения на украинском направлении, экономический рост не достиг даже 2%. Зато вырос пенсионный возраст. Так что 2019-й год встречаем скорее в черных очках, чем в розовых”, – сказал Федоров.

При этом он обратил внимание, что менее всего доверие упало к президенту и армии.

“Президент воспринимается как стратег, защитник страны, люди ему доверяют. Тем более он только что победил на выборах — с высоким результатом и при высокой явке. Поэтому даже после повышения пенсионного возраста две трети россиян поддерживают и одобряют Владимира Путина, не видят ему альтернативы.

Что касается армии, то мир сейчас, мягко говоря, небезопасен. Без сильной армии в опасном мире ХХI века нам не выжить. Тем более что она модернизируется, обновляется, развивается, мы все это видим и этому рады. Так как правительство у нас считается ответственным за экономическую политику, то ее провалы по правительству больнее всего и ударили”, – добавил глава ВЦИОМ.