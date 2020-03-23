Российская армия опять спасает Европу от чумы, как 75 лет назад

23.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Девять самолетов Ил-76 Министерства обороны России задействованы для переброски оборудования и бригад медиков в охваченную эпидемией коронавируса Италию.

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Россия протянула руку помощи этому европейскому государству в то время, как Италия, фактически, оказалась брошенной со стороны своих западных союзников по НАТО, в угоду которым итальянцы ранее были вынуждены присоединиться к санкциям против РФ. Впрочем, нынешняя операция военных медиков – это не только важный политический жест, но и возможность отработать действия по борьбе с опасным заболеванием.

«Мы показываем поддержку крупной европейской стране, которая столкнулась с большим проблемами и наиболее пострадала от удара коронавируса. Учитывая наличие в России квалифицированных специалистов, вирусологов, возможности проведения тестирования и обеззараживания, мы оказываем гуманитарную помощь Италии в рамках того, что наши страны связывают хорошие отношения. Но главный мотив – это гуманитарная, общечеловеческая помощь, мы не ищем никаких дивидендов. Италия оказалась брошенной и США и НАТО, и Европейским Союзом. Фактически Европейский Союз в том виде, в котором он существует, сегодня самоизолируется. В этих условиях мы протягиваем Италии руку дружбы, солидарности и гуманитарной поддержки. Разумеется, наши военные медики внесут важный вклад в борьбу с коронавирусом в Италии», – заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Первые самолеты с оборудованием и военными медиками уже прибыли на аэродром «Практик де Маре», что в 30 километрах от Рима. Всего в Италию будут откомандированы порядка 100 российских вирусологов и восемь врачебно-сестринских бригад. Кроме того, Россия передает также средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

Коротченко подчеркнул и символизм происходящего:

«Здесь есть и определенный символизм в годовщину 75-летия Победы – мы опять спасаем Европу, потому что США бросили ее. Никакой европейской солидарности как таковой нет, но в данном случае мы не занимаемся ни пропагандой, ни чем-то иным. Мы просто оказываем помощь стране, в которой ужасающая гуманитарная катастрофа. Италия – это колыбель гуманизма, мы помним эпоху Возрождения, Италия – это один из центров мировой культуры, которая оказалась под жестким ударом и ей не помогает никто. В этих условиях Россия протянула руку помощи», – сказал эксперт.

Российский политолог Олег Бондаренко также отметил важность отправки военных специалистов в Италию. По его мнению, для России это не только помощь дружественному государству, но и возможность получить отличный опыт в борьбе с эпидемией.

«Мы не единственные, кто оказывает помощь Италии – помогает Куба, помогает Китай. С нашей стороны это правильно, Италия – это друг России, несмотря на членство в НАТО и прочих организациях. В данной ситуации это значения не имеет. Можно сказать, что, как она была оккупирована американцами в рамках освобождения от фашистов, так она и остается оккупированной Западом в атлантическом смысле этого слова. Конечно, то, что там происходит такой ужас, это говорит о том, что страна была к этому абсолютно не готова, и нужно ей помочь.

Второй момент – я полагаю, что помимо помощи это еще и биологическая разведка. Потому что не секрет, что китайский штамм вируса и итальянский – разные по своей природе. Если в Китае удалось преодолеть пиковые показатели заражения, то в Италии все продолжается, и по масштабам только растет…

Если мы можем бороться с этой заразой силами военных, я подчеркиваю, а не гражданских медиков, то это о чем-то, но говорит. Конечно, помимо гуманистических соображений, это хорошо и правильно с точки зрения изучения вируса военными», – сказал Бондаренко.