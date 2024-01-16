Российская армия остановила Третью мировую войну – Володин

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В попытках удержать мировое господство США и их нацистские прислужники готовы бросить мир в горнило Третьей мировой войны.

Об этом на пленарном заседании Государственной Думы РФ заявил председатель парламента Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По последним данным, треть стран, входящих в ООН, переходят на расчёты в национальных валютах. Это говорит о многом. В первую очередь, это говорит о том, что всем стало очевидно, что Вашингтон использует национальную платёжную валюту доллар для политического манипулирования. Это не может привести ни к каким другим результатам, как к желанию формировать свои суверенные экономики», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что в такой ситуации США пойдут на всё, чтобы вернуть потерянное лидерство и сохранить свою гегемонию.

«Но это желание сохранить однополярный мир приводит к росту напряжения. Мы видим, что происходит в Йемене – бомбардировки мирных городов. Мы видим, что это продолжение политики, которая была начата ранее, когда бомбили города Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана, Югославии. И сейчас мы видим ответы на многие вопросы происходящего на Украине, когда при поддержке Вашингтона и Брюсселя был совершён государственный переворот, к власти пришли нацисты, проводящие политику истребления своего народа, развязывание военных действий. Начало Специальной военной операции остановило Третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти – гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине – что наши наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только РФ, а других государств. И, в первую очередь – государств Европы», – добавил политик.

Он подчеркнул, что нельзя позволить разгореться конфликту ещё сильнее.

«И когда Зеленский пытается втащить другие государства в этот конфликт – понятно, для чего он это делает. Вновь осуществляется попытка втянуть мир в Третью мировую войну. Россия – мирная страна, и никогда она не будет воевать ни с какой европейской страной. И то, что сегодня мы с вами боремся с нацизмом – эта борьба должна быть в повестке всех стран. Тогда у нас не было бы ни кровавого киевского режима, не было бы тех проблем, с которыми сегодня сталкиваются все европейские государства. Это произошло из-за того, что ни Байден, ни Меркель, ни лидеры Франции не захотели за столом переговоров обсуждать проблемы Украины, проблемы глобальной безопасности и безопасности, имеющей отношение к России. Коллеги, цели СВО будут достигнуты. Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством. На Украине не должно быть оружия, которое завезено извне. И конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечён к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать всё, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее», – резюмировал политик.