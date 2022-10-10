Российская армия отбила несколько населённых пунктов у ВСУ

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Новости Украины

Российская армия отбила у ВСУ несколько населённых пунктов на Донбассе, оставленных в ходе отступления в начале осени.

Об этом сообщает военкор Герман Куликовский.

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«Кратко по Сватово. Войска под командованием генерала Лапина нанесли контрудар и отбили населённый пункт Терны. Также вчера в артиллерийскую засаду артиллерии ЦВО, попали 2 колонны с хохлом, осуществлявших перегруппировку в сторону Кременной. Также сегодня войсками ЦВО и ЗВО, были взяты Торское и Новосадовое. Активная оборона. На фронте идут сильные дожди, к вечеру начался настоящий затяжной ливень», – пишет он в своем блоге.

Военкор уточняет:

«Да, это пока совсем не контрнаступление, а лишь активная оборона. Но именно из таких кирпичиков складывается общая победа. Само Сватово продолжают готовить к обороне, хохол сосредоточил крупные силы и, несмотря на очень серьёзные потери, сил для атаки у него достаточно. Но, как я уже говорил, Сватово мы удержим, по крайней мере, таково мое субъективное мнение», – пишет Куликовский.

Обозреватель Борис Рожин считает это ободряющими известиями.

«Взятие Торского это хорошая новость. После стабилизации фронта и отражения попыток наступления противника на Сватово, можно начинать готовиться к операции по возвращению Красного Лимана».

Впрочем, канал военкора Семена Пегова сообщает и о продвижении ВСУ.

«На западе Луганской области украинские войска установили контроль над Стельмаховкой и Мясожаровкой. Это уже на левом берегу реки Жеребец. Таким образом, ВСУ рвутся к трассе Р-66, по которой на этом участке снабжается российская группировка на последней линии обороны перед Сватово. А через этот населённый пункт проходит главный логистический маршрут для всего контингента Вооружённых Сил РФ в Донбассе».