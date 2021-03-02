Российская армия побеждает коронавирус

02.03.2021, Москва, Олег Кравцов

На данный момент свыше 286 тысяч российских военнослужащих прошли антиковидную вакцинацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны Российской Федерации.

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«Медицинский персонал медицинских организаций Вооруженных Сил РФ на добровольной основе прошли иммунопрофилактику (вакцинацию), либо имеют высокий титр антител к новой коронавирусной инфекции. В настоящее время основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных Силах РФ направлены на продолжение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник-V» прошли свыше – 286 тысяч военнослужащих ВС РФ», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что загрузка больными коронавирусной инфекцией специализированных многофункциональных медицинских центров, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданские лица, снизилась до 40%.

В данный момент на стацлечении в медицинских учреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество ежедневно идущих на поправку пациентов превышает количество новых инфицированных.

Улучшение эпидемиологической ситуации позволит провести 9 мая Парад Победы. Все мероприятия по иммунизации военнослужащих, из состава пеших и механизированных колонн, планируется завершить до 25 марта текущего года.

«В настоящее время первым компонентом провакцинировано более 14 тысяч участников Парада, второй компонент вакцины получили более 5 тысяч военнослужащих», – уточнили в оборонном ведомстве.