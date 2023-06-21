Российская армия получает возможность перейти в контрнаступление – эксперт

Анатолий Лапин .  
21.06.2023 21:44
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для перехода российской армии в наступление нужна лишь политическая воля руководства РФ.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для перехода российской армии в наступление нужна лишь политическая воля руководства РФ. Об этом...

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«Сегодня российские Вооруженные силы тем составом, который они имеют, могут провести операцию наступательную, теперь уже можно говорить – двух фронтов, времен Великой Отечественной войны, на окружение этой группировки ВСУ, которое может продолжаться считанные дни – неделю-две. Потом еще потребуется месяц-полтора-три для ее полного уничтожения и пленения.

Одновременно с этим российские Вооруженные силы после окружения этой группировки могут развивать наступление и на Киев, и вплоть до Львова. В целом, освободить всю территорию Украины, как я уже говорил, при политической воле, могут в течении нескольких месяцев. Во всяком случае, до ноября, до морозов вполне могут освободить эту территорию. Но для этого нужна политическая воля и политическая решимость это сделать, несмотря на угрозы Запада», – заявил Сивков.

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