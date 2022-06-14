Российская армия получила ключ к взятию Николаева

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Новости Украины

Взяв под контроль Кинбурнскую косу, расположенную между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, российские войска фактически открыли путь на Очаков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

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«Кинбурнская коса – часть Херсонской области, которая выдается в Черное море, фактически отрезая Днепро-Бугский лиман от Черного моря. Наши войска сейчас находятся в Херсонской области и ведут боевые действия на левой стороне от Южного Буга у подступов к Николаеву. Кинбурнская коса находится в другой стороне. Думаю, взяв ее, мы таким образом запираем выход из Днепро-Бугского лимана и, соответственно, из порта Николаев. Причем, всего этого наши военные достигли максимально для себя безопасно», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, что Кинбурнская коса расположена в четырех километрах от Очакова, где в июле 2017 года 1-й Военно-морской мобильный строительный батальон ВМС США Seabees («Морские пчелы») начал строить объект под громким названием «Военно-морской оперативный центр ВМС Украины».

«Российские войска уже наносили ракетные удары по американскому объекту в Очакове, хотя, что-то там наверняка все-таки осталась. Но учтите, что Кинбурнскую косу можно считать сухопутной артерией не только к Очакову, но и к Николаеву. Плюс с нее мы можем контролировать судоходный фарватер Днепро-Бугского лимана – маршрут из Николаева в Черное море», – говорит аналитик.

Он не стал уточнять, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в районе Кинбурнской косы и Днепро-Бугского лимана, сославшись, что эти планы известны лишь Генштабу.

При этом Гундаров предположил, что «этот плацдарм может стать неким подспорьем в момент, когда мы будем брать Николаев». Например, отсюда может быть кораблями переброшен десант в район Очакова или соседних населенных пунктов, который с запада способен перерезать транспортное сообщение с Николаевом.