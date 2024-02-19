Российская армия попытается заставить ВСУ бежать – полковник Стариков

Российская армия мотивирована и сейчас имеет моральный подъем после освобождения Авдеевки.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас им невыгодно останавливаться. Есть такое понятие, как высокий моральный дух… Фаза войны у нас сейчас внизу, а у них вверху, у них высокий боевой дух, они наступают», – сказал эксперт.

«Но наступают, опять же, у них сейчас не стратегическое наступление, у них наступление на оперативных театрах военных действий. Авдеевка – там у них где-то 50 тысяч человек. На каждом направлении, будем шесть считать, у них сосредоточена армия, 50-60 тысяч. Два корпуса или одна армия…

Сейчас они попытаются, чтобы противник побежал. Противник – это мы. Наша задача – сделать так, чтобы противник, Российская Федерация на плечах не пошел дальше», – заявил Стариков.