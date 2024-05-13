Российская армия постоянно совершенствуется – снайпер ВСУ

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ВС РФ постоянно совершенствуются и учатся на ошибках, исправляя их. Кроме того, любая техническая новинка, помогающая даже на тактическом уровне, моментально производится в промышленных масштабах.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень подходящая фраза – это постоянное совершенствование и обучение. Они реально учатся на всех своих ошибках. Я не знаю, как – может быть, это из-за того, что там практически диктатура власти создана. Они очень быстро в промышленных масштабах внедряют различные разработки, в том числе наши, в первую очередь, когда мы на тактическом уровне придумываем, какие-то умельцы наши, командиры на различных уровнях. Мы это используем, но у нас дальше это остается на уровне какого-то подразделения. Они берут эту модель и внедряют у себя в производство. Это касается и дронов, и тактики ведения боя, и многое-многое другое. Надо признать – если раньше они просто перли, то сейчас они совершенствуются и используют разные тактики», – заявил Прошинский.