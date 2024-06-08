Российская армия продолжает продвижение вперед

Вадим Москаленко.  
08.06.2024 12:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия пусть медленно, но освобождает все новые территории, что подтверждает постоянное появление новых географических названий в военных сводках.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия пусть медленно, но освобождает все новые территории, что подтверждает постоянное появление новых...

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«Обратите внимание, что у нас появляются новые названия в сводках. Не буду перечислять, но это означает, что мы продвигаемся вперёд. Мы идём вперёд, у нас появляются новые пленные, мы контролируем новые территории. Не так быстро, как хотелось бы, но если бы была задача проломить это всё, и пойти вперёд – мы бы её выполняли, я уверен. Но, видимо, такой план», – сказал Сладков.

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