Российская армия прорвала оборону ВСУ на трёх направлениях

Сергей Вредников .  
04.10.2023 19:32
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На запорожском направлении российские подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и бронетехники отбросили врага более чем на два километра от села Вербовое.

Сюжет с кадрами освобождения посёлка опубликовали в пресс-службе Министерства обороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На запорожском направлении российские подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и бронетехники отбросили врага более...

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На видеозаписи видно, как российские бойцы заходят в перепаханную артиллерией посадку, усеянную трупами всушников.

«Подразделения ВДВ провели доразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, после чего в бой вступили штурмовые отряды «крылатой пехоты».

Быстрые и слаженные действия новороссийских десантников не позволили противнику оказать сопротивление. Личный состав ВСУ был уничтожен», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что уничтожено большое количество вражеской техники и личного состава, в плен сдались несколько десятков всушников.

Хорошие новости поступают и с других направлений. Так, пресс-служба воюющего под Марьинкой 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает о прорыве украинской обороны и выходу к границам села Георгиевка.

«Нашей армии удалось прорвать оборону противника к северу от Марьинки и дойти до окраин поселка Георгиевки. Противник начал отвод войск из поселка», – сообщают в полку.

Также сообщается о продвижении российской армии на Сватово-Кременском направлении в сторону Боровой. Украинские СМИ подтверждают продвижение на этом направлении.

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