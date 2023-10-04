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На запорожском направлении российские подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и бронетехники отбросили врага более чем на два километра от села Вербовое.

Сюжет с кадрами освобождения посёлка опубликовали в пресс-службе Министерства обороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видеозаписи видно, как российские бойцы заходят в перепаханную артиллерией посадку, усеянную трупами всушников.

«Подразделения ВДВ провели доразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, после чего в бой вступили штурмовые отряды «крылатой пехоты». Быстрые и слаженные действия новороссийских десантников не позволили противнику оказать сопротивление. Личный состав ВСУ был уничтожен», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что уничтожено большое количество вражеской техники и личного состава, в плен сдались несколько десятков всушников.

Хорошие новости поступают и с других направлений. Так, пресс-служба воюющего под Марьинкой 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает о прорыве украинской обороны и выходу к границам села Георгиевка.

«Нашей армии удалось прорвать оборону противника к северу от Марьинки и дойти до окраин поселка Георгиевки. Противник начал отвод войск из поселка», – сообщают в полку.

Также сообщается о продвижении российской армии на Сватово-Кременском направлении в сторону Боровой. Украинские СМИ подтверждают продвижение на этом направлении.