Российская армия прорвала оборону ВСУ на трёх направлениях
На запорожском направлении российские подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и бронетехники отбросили врага более чем на два километра от села Вербовое.
Сюжет с кадрами освобождения посёлка опубликовали в пресс-службе Министерства обороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На видеозаписи видно, как российские бойцы заходят в перепаханную артиллерией посадку, усеянную трупами всушников.
«Подразделения ВДВ провели доразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, после чего в бой вступили штурмовые отряды «крылатой пехоты».
Быстрые и слаженные действия новороссийских десантников не позволили противнику оказать сопротивление. Личный состав ВСУ был уничтожен», – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что уничтожено большое количество вражеской техники и личного состава, в плен сдались несколько десятков всушников.
Хорошие новости поступают и с других направлений. Так, пресс-служба воюющего под Марьинкой 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает о прорыве украинской обороны и выходу к границам села Георгиевка.
«Нашей армии удалось прорвать оборону противника к северу от Марьинки и дойти до окраин поселка Георгиевки. Противник начал отвод войск из поселка», – сообщают в полку.
Также сообщается о продвижении российской армии на Сватово-Кременском направлении в сторону Боровой. Украинские СМИ подтверждают продвижение на этом направлении.
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