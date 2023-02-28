Российская армия прошла период обучения и готова ко всему – Хайруллин

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У ВСУ не осталось сил для крупного наступления, в то время как российская группировка войск в зоне СВО с каждым месяцем растёт и крепнет.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу у ВСУ сил для наступления. Запорожье – линия обороны разряжённая, наступайте сколько хотите. Но они не могут себе этого позволить. Где у них силы? Интенсивность обстрелов упала по всему фронту. Инициатива перешла в наши руки», – отметил военкор.

Он подчеркнул, что пока в зоне СВО с бандеровцами справляются добровольцы первой волны, а мобилизованные в бой толком и не вступали.

«Это ведь воюют ещё немобилизованные части – добровольцы, контрактники весенней волны. Путин говорил, что восемьдесят тысяч пришло, но они Днепр прикрывают. А что будет, когда пойдёт новых триста тысяч, экипированных. Плюс показывают, что у них сопротивляются идти по повесткам, отбиваются всеми четырьмя лапами. А у нас призыв и не прекращался, добровольцы идут», – добавил Хайруллин.

По мнению военкора, за этот год российская армия прошла «период обучения», и теперь готова воевать серьёзно.

«Кроме того, у нас возвращаются на фронт добровольцы, которые в декабре ушли в отпуск. То есть, идут плановые ротации. Они отдохнули два месяца, и сейчас возвращаются. Идёт и плановое насыщение техникой – появились РЭБ, наше ПВО прошло боевое слаживание, научились сбивать их передовые ракеты. «Ланцеты» развернулись. То есть, началось боевое применение. Я бы назвал, что прошёл период обучения. И если назвать графики, то наш тренд – это вверх, мы растём. А они падают», – сказал он.

Хайруллин призвал не бояться украинского наступления, потому что за год войны ВСУ ничего выдающегося не показали.

«И поэтому мне непонятны эти их разговоры о наступлении. Разве что они где-то в тылу прятали ото всех войска, и сделают неожиданный гениальный удар. Но пока они ничего гениального не показали, даже эти летние и осенние наступления – это просто мы сами отошли. Они с боем ни одного города ещё не взяли», – подытожил военкор.