Российская армия пытается отрезать Угледар от путей снабжения

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Освобождение Угледара, на который ведут наступление российские войска, в итоге отодвинет ВСУ от Донецка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, бывший офицера спецназа полковник в запасе Анатолий Матвийчук, отметивший, что Угледар – сложный укрепрайон с высотками, которые позволяют вести сверху обстрел российских штурмующих подразделений.

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«Несколько дней назад мы зашли на окраины Угледара, и противник перешел к обороне. Но это очень крупный урбанизированный центр, со всеми вытекающими последствиями. В первые дни ВСУ отступали, не понимая, что происходит, они не ожидали такой мощи удара. Потом они опомнились и приступили к ведению обороны по всем правилам обороны города. Они заняли первые этажи, подвалы и высотки. В высотках организовали достаточно мощные противотанковые пулеметные точки, с которых ведут бой с нашими подразделениями. Наши подразделения отказались от лобовых атак, которые приводят к жертвам. Это показал Мариуполь, Соледар. Мы сейчас медленно продвигаемся. Пытаемся взять город в клещи слева и справа. Тем самым не дать возможность им маневрировать силами и средствами и отрезать их от путей снабжения», – сказал Матвийчук «Московскому комсомольцу».

По его словам, противник подтянул мощное подкрепление, сосредоточив на этом участке от 8 до 10 тысяч человек.

«Несколько бригад засели в городской постройке. Но до сих пор точно неизвестно, откуда и в каком количестве были переброшены резервы. Потому что Залужный бросал туда все, что только было под рукой. После освобождения Соледара он не может допустить того, чтобы и Угледар перешел под наш контроль», – подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что взятие Угледара позволит ВС РФ выйти на Краматорское направление и продолжить выполнение задач по уничтожению группировки ВСУ.

«Соледар мы взяли, группировку в Бахмуте уже аккуратно блокировали и постепенно уничтожаем. После взятия Угледара мы практически уничтожим оборонительные районы под Донецком, отодвинем стреляющие батареи от Донецка. Донецк перестанут обстреливать, а мы продолжим двигаться вперед», – считает Матвийчук.