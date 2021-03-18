Российская армия решила одну из главных проблем Севастополя

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Военные строители запустили построенный в кратчайшие сроки водозабор на реке Бальбек. Благодаря ему с сегодняшнего дня Севастополь дополнительно стал получать 65 тысяч кубометров воды в сутки.

Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма заявил замминистра обороны Тимур Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам замглавы оборонного ведомства, новый водозабор с хранилищем порядка 150 тысяч кубометров, был построен за 115 дней силами более семисот человек и двухсот единиц техники.

«Сегодня этот гидротехнический комплекс полностью готов к работе. В его состав входит накопительный ковш, емкостью 150 тысяч кубометров, аккумулирующий бассейн, плотина, рукав для доставки воды в Днепровский водовод, три насосных станции, административно-бытовой комплекс, очистные сооружения и четыре резервуара для чистой воды, создана современная система безопасности.

Управление объектом полностью автоматизировано. Таким образом, с учетом производительности нового водозабора, в Севастополь с сегодняшнего дня подается 65 тысяч кубометров воды в сутки», – заявил Иванов.

Министр обороны Сергей Шойгу, докладывая президенту России Владимиру Путину, подчеркнул, что за последнее время военные строители приняли участие во многих программах на полуострове.

«Мы принимаем активное участие по вашему поручению в строительстве объектов транспортных, социальных, образовательных, медицинских. За это время мы построили новую полосу в аэропорту «Бальбек», мы завершили строительство многопрофильного медицинского центра, Нахимовского училища, уже упомянутый водовод 10 километров из Кадыковского карьера запущен в прошлом году, и в этом году мы завершили строительство водозабора на реке Бальбек.

Помимо этого в прошлом и позапрошлом годах по просьбе губернатора Крыма мы обеспечили в сжатые сроки строительство водовода до Симферополя», – добавил Шойгу.