Российская армия снова открывает харьковское направление, – военкор

Российская армия взяла неплохие темпы и пытается разблокировать харьковское направление, чтобы вернуть утраченные осенью прошлого года позиции.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также, по словам военкора, бои под Угледаром могут поставить крест на планах ВСУ перейти в наступление на Крым.

«Там очень хорошее продвижение идет. Оно, может быть, кажется медленным, в направлении Купянска идет – мы разблокируем харьковское направление. То есть, то, что было оставлено нами, там стратегические трассы, мы заходим к ним в тыл. Там стоит серьезнейшая наша группировка…

Если взять чуть ниже, наши рванули в сторону Ямполовки, Заречное, Торское. Это в сторону Славянска, а вообще, мы к Красному Лиману снова нависаем, это все в конце прошлой – на этой неделе рывок.

Здесь, если брать всю линию фронта, то под Бахмутом, такое впечатление, что даже придерживают чуть-чуть наших, а рванули здесь, на Авдеевке рывок очень большой и большое движение под Угледаром, Угледар-Марьинка.

В Марьинке их прям сносят. Они держатся потому, что, как только они оставляют, открывается прямой путь на Курахово, а Курахово – это у них узловая станция снабжения. Тогда мы спокойно туда прорываемся, заходим в тыл Угледару…

Угледар нависает над трассой Донецк-Мариуполь. Они же все в Крым собираются идти. Если они Угледар оставляют, то у них все эти надежды на Крым даже гипотетически не могут осуществиться», – заявил Хайруллин.