Российская армия собирается начать наступление на Харьков – Хайруллин

Владимир Гладков.  
23.05.2023 16:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


После освобождения Артёмовска российское командование собирается начать крупномасштабную операцию по окружению Харькова.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения Артёмовска российское командование собирается начать крупномасштабную операцию по окружению Харькова. Об этом...

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«Замысел [российского командования в зоне СВО] понятен – взять основные транспортные артерии для того, чтобы потихоньку начать атаку на Харьков. Вопрос с началом кампании по окружению Харькова – это наша основная задача. Это огромная многоступенчатая операция, когда мы готовимся ко взятию Харькова.

Вообще, взятие Харькова – это ключ к остальной Украине. Это мгновенно оставляет всю северную группировку Украины без поддержки, и плюс это прямая дорога на Днепр. А связка Харьков – Днепр – это уже вопрос выигрыша войны», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что взятие Харькова сильно поможет отбросить ВСУ на другую сторону Днепра.

«На фронте присутствует такой нарратив, что мы должны выстроить некий санитарный кордон по Днепру. И взятие Днепра означает выполнение этой задачи на две трети. То есть, сегодня вся кампания, которая идёт с зимы, с того момента, как мы отступили из-под Изюма, говорит о том, что всё подчинено цели атаки на Харьков», – добавил военкор.

Хайруллин отметил, что с завершением этой операции Россия сможет диктовать свои условия.

«Для объединённого Запада Харьковско-Днепровская ситуация – это очень тяжёлая ситуация. Падение Харькова и взятие Днепра означает, что мы можем уже выходить на переговоры с теми условиями, которые нам нужны.

А условиями, скорее всего, будет возвращение на Родину Николаева и Одессы. Потому что Харьков будет означать, что Украине окончательно переломан хребет», – резюмировал военкор.

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