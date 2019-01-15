Российская армия стремительно переоснащается

15.01.2019, Москва, Максим Карпенко

В наступившем году российская армия укрепится современными образцами военной техники и вооружения.

Об этом в рамках селекторного совещания с руководством ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по словам главы оборонного ведомства, в этом году состоится перевооружение четырех полков на ракетный комплекс «Ярс», начнется развертывание ракетного полка с новейшим комплексом «Авангард», пройдут модернизацию стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.

Также военно-морской флот пополнится атомным подводным крейсером проекта «Борей-А» «Князь Владимир», оснащённый баллистическими ракетами «Булава».

«Реализация этих первоочередных задач позволит поднять боевые возможности Вооружённых Сил на более качественный уровень, гарантированно защищать национальные интересы государства», –– заявил Шогу.

Министр также отметил, что в 2019 году в эксплуатацию будут введены более 4200 единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1500 современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

«На реализацию госзаказа в части оснащения Вооружённых Сил в текущем году предусмотрено более одного триллиона 440 миллиардов рублей. Почти 71% этих средств пойдёт на серийные закупки новейших образцов, с тем чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%», – добавил Шойгу.