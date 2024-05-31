Российская армия уйдет в оборону, чтобы перемолоть противника под Харьковом – Коц

В ближайшее время новостей о прорывах ВС РФ на Харьковском направлении не будет – сейчас российская армия займет оборонительные позиции и будет перемалывать резервы ВСУ. От этого будет зависеть дальнейший ход спецоперации

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю запастись терпением и понять, что в ближайшие дни и недели, к сожалению, у нас не будет новостей о широком продвижении, о расширении санитарной зоны, буфера безопасности. Сейчас мы будем потихонечку уходить в глухую оборону, закапываться, закрепляться, минироваться, чтобы выдержать этот контрудар. Будут очень серьезные бои по накалу, по интенсивности, наверное, сравнимые с боями в прошлом году в Запорожье», – сказал он.

«Но эти бои, которые сейчас будут в Харьковской области проходить, они могут иметь стратегическое значение для всей СВО, для ее перспектив. Потому что нам важно не только удержать те позиции, занятые рубежи, чтобы потом расширять санитарную зону, но нам важно и уничтожить как можно больше стратегических и оперативных резервов противника. Если нам удастся лишить Киев самых мотивированных, оснащенных и подготовленных бойцов, то дальше, конечно, будет нам попроще продвигаться и на этом, и на других направлениях», – считает Коц.