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Сегодня ночью в очередной раз нанесен мощный удар по украинской столице.

Как сообщают украинские мониторинговые источники, был задействованы как ракеты, так и беспилотники. В Киеве многочисленные пожары и задымления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О масштабе удара свидетельствует реакция депутатов Верховной рады.

«Киев, ну это, п…дц», что творится», – матерится в Алексей Гончаренко.

Его коллега Ирина Геращенко характеризует удар как «расстрельную ночь для Киева».

Одной из главных целей удара стал городок Васильков под Киевом, где расположен военный аэродром.

Досталось непосредственно и Киеву

«Знакомые места. Район Лукьяновка. Опять били по заводу Артема, но украинская ПВО в который раз «напрацювала» попадания по жилым домам, многие из которых сразу же узнал», – пишет бывший киевлянин Андрей Селезов, покинувший Украину после путча 2014 года.

Главарь экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Рефат Чубаров требует ударов по Москве.