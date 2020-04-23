Российская армия утерла нос НАТО в борьбе с эпидемией

23.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Российская армия имеет большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, чего не скажешь об армиях стран, входящих в НАТО.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у России еще со времен Советского Союза сохранились специальные подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, армия накопила большие мобилизационные ресурсы и резервы, в том числе и на случай войны с применением ядерного, химического и биологического оружия. Страны НАТО же не уделяют столько внимания собственным аналогичным службам.

«Они без сомнения могут сделать такие же машины. Они самые обычные, практически как пожарные. Никаких технологических прорывов при их создании не требуется. Вопрос в подходе: мы умеем этим заниматься, а они – нет. На наших военных учениях очень часто отрабатывается методика обеззараживания и дегазации техники, защита личного состава, обеззараживание и дезактивация местности. Так что здесь дело в опыте, который у нас есть, а у них нет, поскольку такая задача перед ними даже не стоит», – отметил Желтоножко.

Он также подчеркнул, что сегодня российские военные специалисты успешно закрепляют свои навыки в борьбе с коронавирусом в Италии и Сербии.

«Если потребуется, они могут заняться обработкой той среды, в которой находятся люди. Это то, чем заняты наши специалисты в Италии: подготовка лечебных помещений для заболевших, дезинфекция поверхностей, дорог, зданий, очистка мебели, полов… Всего того, где имеются какие-то заметные участки зараженной местности», – сказал эксперт.