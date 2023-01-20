Российская армия уже готова к наступлению – Царев

Украина готовится создать к весне три корпуса численностью до 75 тысяч человек, из которых 60 тысяч экипированы Западом.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кардинально это ситуацию не изменит. Три корпуса на 75 тысяч человек, из которых 60 тысяч полностью вооружил и экипировал Запад, и понятно, что эти подразделения, корпусы нацелены на наступление, – подчеркнул он.- Наши подразделения мобилизованных практически нигде не вступали в бой, и по срокам уже все вооружены и обучены. Можно сказать, что Украина будет готовить на весну наступление, а судя по информации из открытых источников, наша армия готова к наступлению уже сейчас». Российским войскам нужно использовать существенное преимущество в живой силе, оружии и технике для наступления. Тем более, что публикации в американской прессе недвусмысленно дают понять, что США ставят задачу перед ВСУ блокировать Крым, чтобы понудить Россию к переговорам.

Он обратил внимание, что в The New York Times и Politico вышли статьи в которых разными словами говорится: Украине нужно перерезать сухопутный коридор в Крым.

«Они собираются поставить ракетоносители, старые списанные ракеты. К ним подвешивают небольшие управляемые авиационные бомбы, ракета заряжается в HIMMERS, ракетоноситель выносит бомбу на высоту, а дальше она как с бомбардировщика планирует на расстоянии плюс-минус 130 километров. Таких ракет громадное количество, как и списанных авиабомб. И таким образом, если не сам Крым, то перешеек и сухопутный коридор могут быть простреливаемые. По-видимому, в их планах должна быть некая диверсия против Крымского моста. Потому что в обоих статьях рассуждается о том, что если блокировать Крым, то таким образом можно склонить Россию к переговорам и невыгодным для России соглашениям. Везде речь идёт о принуждении к переговорам, и то я сомневаюсь, что у них это получится. Потому что Российская Федерация до марта не будет спокойно смотреть на все приготовления. Если армия будет продвигаться вперёд, занимать первые линии окопов, ситуация будет совсем другая, и им точно будет не до Крыма. Все, что для наступления нужно, у нас есть – техника, которая движется к фронту, живая сила, которой прежде не было, и пока западная помощь в таких количествах не поступила на фронт, будем надеяться, что мы ударим первыми», – говорит политик.

По его словам, война на истощение Западу не нужна, поскольку ситуация там тоже не простая.

«Мы знаем американскую доктрину – они просчитали, что две войны одновременно они вести не могут. Сейчас на самом деле Китай может делать всё, что угодно, потому что США не могут вступить во вторую войну. Ситуация, когда Штаты не могут реагировать на вызовы, происходящие в большом мире, не может длиться годами. Поэтому с одной стороны, нам надо до весны начинать какие-то движения, с другой стороны, есть понимание, что в 2023 году США, скорее всего, будут каким-то образом эту ситуацию пытаться решить и закончить… То есть у нас есть сложная весна, может быть лето. Нам надо упереться и пережить, а дальше все будет хорошо», – верит Царев.