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Для ВСУ с недавних пор появилась еще одна проблемная точка на карте.

Так, за последнее время российские подразделения существенно продвинулись между Дзержинской и Красноармейской агломерациями, фактически начав наступление а такой важный узел украинской обороны, как Константиновка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бьет тревогу украинский ресурс Deep State, описывающий ситуацию в селе Калиново.

«Противник продолжает закрепляться в селе, заводит туда пехоту, настраивает логистику и связь, а также готовится к напору в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку», – описывается ситуация.

При этом ВСУшники жалуются на засилье российских дронов.

«Приехали вражеские экипажи, которые до этого принимали участие в боях на Курщине», – передает слова украинских военных Deep Stte.

По их словам, русские выбивают логистику «и уже спокойно долетают до самой Константиновки».

Не радуется новостям с этого направления и оголтелый русофоб, украинский военкор Богдан Мирошников.

«Можно констатировать, что враг вышел на первый рубеж в направлении Константиновки со стороны стыка Торецко-Мирноградского участка фронта. Это линия Калиново-Тарасовка, которую враг почти пробил», – отмечает автор.

При этом он характеризует Константиновку как «один из самых важнейших узлов обороны на всем фронте, в одном ряду с Покровском, Купянском, Изюмом, Лиманом, Северском и Славянск.

Менее стремительно, но тем не менее продолжается наступление к востоку от Константиновки, где продлжаются ожесточенные бои за город Часов Яр. Большая часть этго населенного пункта за ВС РФ, но ВСУ продолжают за цепляться, оказывая ожесточенное сопротивление. Дело в том, что Часов Яр – это господствующая высота, после полной потери которой ВСУ придется откатываться до Константиновки.