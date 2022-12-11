Российская армия вернула себе стратегическую инициативу на фронте

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Сейчас фронт заметно оживился, причём со стороны российских войск, которые всё чаще предпринимают удары по противнику и держат его в напряжении.

Об этом в эфире канала «PolitWera» говорили военкор Марат Хайруллин и замполит бригады «Восток» (ДНР) Вячеслав Здиговецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На свежий взгляд из того, что я увидел, о чём успел поговорить за эти несколько дней, ситуация отличается. Когда я уезжал, у нас была тысячекилометровая линия фронта, по которой мы в основном отбивались. А сейчас практически по всем участкам мы идём вперёд, особенно это заметно на Донецком направлении, то есть мы всё время их держим под давлением. И даже такие критические участки – Красный Лиман, Соледар, где мы отступали, пошли вперёд. Пошли вперёд даже на Гуляйполе, это Запорожье. Наши вернули стратегическую инициативу, и третью-четвёртую неделю наши насыпают, душа радуется. Это действительно заметно. И в какой-то момент, я надеюсь, они посыплются, надо выбить какую-то одну косточку», – сказал Хайруллин.

«Наши ребята, которые воюют, они не считают там их потери. Грубо говоря, не зависят – «мы выбили столько, нам стало полегче», все воюют до конца. Это игры статистики, игры информационных каналов, а именно бойцы, сколько убили [не главное]», – добавил военкор.

Здиговецкий в свою очередь отметил, что потери ВСУ не считают и западные кураторы Украины.

«Скажем так, с мобилизационным ресурсом у противника проблем нет. Более того, есть западные наёмники, есть добровольцы. И могу сказать, что никто на Западе, реальные хозяева Украины, потери среди украинцев считать не будут. Никто их там не считает полноценными европейцами, как не считают поляков, как прибалтов не считают полноценными европейцами. И мясом будут закидывать. Будут и будут», – сказал Здиговецкий.