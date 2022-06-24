Российская армия выбила самых опытных украинских военных

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Новости Украины

Сменив тактику после начала спецоперации, российские войска уже не двигаются большими колоннами, продвигаясь узкими группами и выбивая самых опытных украинских военнослужащих.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин, ранее судим за мошенничество в Севастополе), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Семенченко, сейчас руководству украинской армии нужно срочно сформировать учебные центры, где проходили бы подготовку боевики теробороны, чтобы отправлять их на фронт.

«Сейчас они сузили свою деятельность на узких участках фронта, сделали так, что там преимущество у них в силах и средствах в несколько раз. И, самое главное, услышьте меня, к сожалению, они выбили очень много парней, очень много парней погибли именно с опытом. Именно тех, которые останавливали агрессию в начале войны. Я имею в виду, в марте и апреле. И сейчас очень важно сделать мобилизационную базу, базу по обучению парней, чтобы эти потери восполнить, потому что, к сожалению, так не работает, что есть большое количество теробороны, большое количество бойцов, но они не научены, они без опыта. К сожалению, при такой войне с авиацией, с артиллерией, не всегда будет победа», – заявил Семенченко.