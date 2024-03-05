Российская армия выходит на оперативный простор – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После освобождения Авдеевки перед российской армией остается не так много населенных пунктов с укрепленной обороной.

Об этом в эфире интернет-блога «Gazeta UA» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, отслуживший в ВСУ, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Луценко, впереди у ВС РФ – простор и возможность движения в сторону Днепра.

«После того, как наши войска были вынуждены оставить Авдеевку под угрозой окружения, достаточно глянуть на карту, что сзади. Селидово – шахтоуправление, Курахово – ТЭЦ и шахты. Да, неплохой рельеф, но нет ни одного укрепленного промышленного объекта аж до Покровска. А Покровск – это последний райцентр Донецкой области по дороге на Днепр. Расстояние между Авдеевкой и Покровском 70 километров. Аналогичная ситуация с Бахмутом. Сейчас идет максимальная атака на Часов Яр. Часов Яр – это небольшой городок, родина Кобзона, в котором еще со времен АТО есть серьезные подземные бункеры. Это был первый центр управления антитеррористической операцией с 14-го года. С тех времен там на некоторых промышленных объектах есть подземные бункера. А за Часовым Яром уже ничего подобного нет. Константиновка, конечно, – промышленный городок со стеклозаводами, некоторыми другими, но это подземные ангары. В ту сторону до Лиманов – там только лес, очень вспомогательный для нас, и рельеф, но больших городов нет», – переживал Луценко.