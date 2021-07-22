Российская армия взяла на вооружение статью Путина об Украине

22.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Статья президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев носит программный характер. В ней четко обозначено отношение российского государства к населению соседней страны и затрагиваются практически все сферы жизни. Именно поэтому она должна широко изучаться российским обществом, и первыми, кто взялся за это, стали военные.

Ранее стало известно, что Министерство обороны включило статью в список обязательных для тем военно-политической подготовки. По мнению экспертов, опрошенных «ПолитНавигатором», это сделано потому, что армейцам нужно знать, как государство относится к простым гражданам соседней страны и это пригодится в случае возможного обострения.

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«Армия всегда нуждается в политической подготовке, потому что любой солдат должен знать, за что он воюет, за что стоит и тому подобное. Поэтому немыслимо армии без идеологии. Во всех армиях мира всегда есть политруки, люди, которые отвечают за воспитательную и идеологическую работу. Соответственно, то, что наряду с другими материалами изучается и статья Путина – это нормально, потому что эта статься рассказывает про нашу историю и вообще носит определенные идеологические ориентиры. Учитывая, что у нас в забвении пребывала все последние 30 лет историческая наука, молодежь вообще плохо представляет историю наших стран, учитывая, что в соцсетях одни сплошные фейки идут по поводу истории, то это разъяснение, которое дает Путин, оно носит нормальный идеологический характер», – заявил политолог Олег Матвейчев.

«Данная статья носит программный характер и определяет позицию России и в отношении нынешней Украины, и в отношении украинского режима, поэтому, учитывая, что материал вышел за подписью главного лица, верховного главнокомандующего ВС России, соответственно, рекомендовано к изучению в российской армии. Это позволит нашим военным более четко разделять грань меду украинским народом, братским нам, и тем режимом, который сегодня правит на Украине. А, поскольку армия – это элемент силового реагирования в России на любые форс-мажоры, я думаю, что данное изучение в любом случае будет исключительно полезно, поскольку мы не знаем, как будет развиваться ситуация, какие события нас ждут. Так что я оцениваю это исключительно позитивно», – поддержал его военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Историк Олег Неменский считает, что примеру Минобороны должны последовать и другие российские ведомства и госучреждения, так как статья президента охватывает все сферы жизни.

«Статья Путина является переломным моментом в идейных основаниях российской политики в отношении Украины, потому что она означает полный разрыв с прежней идеологией двух братских народов и переход к идеологии одного народа, единого народа. Соответственно, это потребовало жесткую критику со стороны президента в адрес советской национальной политики. Это, кстати, имеет значение далеко не только для внешней, но и для внутренней политики в России, потому что если Кремль радикально отказывается от принципов советской национальной политики, то это имеет значение на всем постсоветском пространстве как внутри России, так и в отношениях со всеми нашими соседями.

В первую очередь, это важно сейчас в отношениях с Украиной, в том, как мы относимся к украинскому национальному проекту, как воспринимаем тех людей, которые в самой Украине не вписываются в этот проект… Я думаю, что эту статью надо изучать всем российским ведомствам. Министерство обороны просто оказалось наиболее оперативным, но я думаю, что эта статья ничуть не менее важна и для Министерства иностранных дел, и для других административных учреждений России, которые так или иначе имеют отношение к политике в национальном вопросе, и в отношениях с постсоветскими странами», – сказал Неменский.

Этот тезис поддержал и Герой России, глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой:

«Украина была и остается нашим соседом, а украинцы – братским народом. Мы все имеем один корень, мы – славяне. И даже то, что сейчас Украина находится под влиянием Запада, не должно менять нашего внутреннего отношения к ней. Именно поэтому такие материалы, как статья президента России Владимира Путина о единстве наших народов, нужно и полезно изучать гражданам. Военные уже взяли ее «на вооружение», неплохо бы и другим министерствам взять с них пример. Русский народ должен нести с собой мир, а не войну. Давайте не будем об этом забывать».