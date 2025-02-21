Российская армия взяла под контроль крупнейшее месторождение коксующегося угля

Анатолий Лапин.  
21.02.2025 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика


Россия постепенно лишает Украину не просто территорий, а доступа к природным ресурсом.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия постепенно лишает Украину не просто территорий, а доступа к природным ресурсом. Об этом...

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«Опять взяли под контроль Песчаное. Еще раз подчеркну, это не сам населенный пункт в пяти километрах от Покровска, он нас интересует не в моменте географии, либо тактических успехов украинской и российской стороны. Это крупнейшие месторождения коксующегося угля, которые, к сожалению, перешли опять под контроль российской стороны.

И основное направление удара сейчас не Покровск даже, они переориентируют оперативные резервы на Славянско-Краматорское направление, им крайне необходимо взять под контроль данную агломерацию. Основные бои будут как раз за эту агломерацию. По Покровску они создадут угрозу оперативного окружения, заблокируют логистику. Заметьте, основные действия российских войск на Покровском направлении – это не штурм самого Покровска, Мирнограда, а удары по логистике.

Они пытаются перерезать возможности снабжения украинской группировки и потом, основной акцент действий будет перенесен на Славянское направление. Славянское направление — сланцевый газ. Еще раз подчеркиваю, это, опять-таки, битва за ресурсы, ну и, соответственно, промышленную составляющую», – заявил Снегирев.

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