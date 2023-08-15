Российская армия загнала ВСУ в ловушку

Владимир Гладков .  
15.08.2023 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На южном направлении российская армия подготовила и заманила ВСУ в ловушку, вынудив их к штурму хорошо укреплённых позиций.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На южном направлении российская армия подготовила и заманила ВСУ в ловушку, вынудив их к...

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«ВСУ зашли в Старомайорское, их разнесли, они назад откатились. Сейчас посмотрим, как они будут заходить в Урожайное. Потому что с точки зрения боёв – Урожайное сложнее. Поэтому украинцы и не шли с самого начала на Урожайное, на этот выступ – они знали, что там будут очень тяжёлые бои. Наши и делали это село как ловушку для украинцев.

И поскольку ВСУ не смогли обойти через Старомайорское, их гонят в эту ловушку, они вынуждены в лоб прошибать это Урожайное», – сказал Хайруллин.

Он отметил, что наступление ВСУ даже выгодно для России – позволяет относительно просто уничтожить больше вражеских сил.

«Наступление украинцев должно продолжаться, нам это выгодно.

Поэтому я не удивлюсь, если наши в Генштабе решат отдать какой-то позиционный район. Допустим, Генштаб подарит Старомайорское или Урожайное, чтобы подбодрить украинцев, чтобы они дальше шли такими темпами вперёд. Это, скажем так, бросили приманку», ­– подытожил военкор.

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